MGM'den kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Kıyı Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

MGM'den uyarılar

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

Denizlerde hava durumu

Doğu Karadeniz’in batısı, Güney Ege, Doğu Akdeniz’de, Batı Karadeniz’in doğusu, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor.