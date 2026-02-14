MGM'den Marmara’nın batısı için ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Marmara Bölgesi’nin batısında (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (75-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.