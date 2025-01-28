MGM'den uyarı: Kar yağışı geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Şubat ayı için kar uyarısı geldi. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Detaylara bakalım:

KAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MGM'den alınan uzun vadeli tahmine göre, 3 Şubat Pazartesi günü soğuk ve yağışlı hava yurdun batı kesimlerinden giriş yapacak. Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul ise yağmurlu havanın etkisi altına girecek.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışlar, 4 Şubat salı günü yurdun birçok kentinde yerini kar yağışına bırakacak. Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde yağmur, Trakya ve Kocaeli'de karla karşık yağmur, İç Anadolu ve Karadeniz'in tamamında kar yağışı bekleniyor.

MGM verilerine göre, İstanbul'da 4 Şubat Salı günü yağmur bekleniyor. Buna karşın, 4 şubat tarihi yaklaştığında İstanbul'a dair hava durumu tahminlerinde güncelleme gelebilir ve İstanbul'da kar yağışı tahmini yapılabilir.