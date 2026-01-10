MGM Duyurdu | İstanbul'a kar yağacak gün belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu verileri, İstanbul’da hava koşullarının sertleşeceğini ortaya koydu. Sıcaklık verilerine göre pazar günü sıcaklıklar belirgin şekilde düşüyor ve bu düşüş pazar gece saatlerine kadar aralıksız sürüyor. Tahminlere göre pazartesi günü İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’DA PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR

Tahminlerde İstanbul’da pazar günü öğle saatlerinde 15°C seviyelerinde olan hava sıcaklığının akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçtiği görülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C’ye, gece yarısından sonra ise 12°C ve 11°C seviyelerine kadar geriliyor.

Gece ilerledikçe düşüş hızlanıyor ve sabaha karşı sıcaklık 8°C seviyesine kadar iniyor. Bu durum, pazar gecesi boyunca soğuk havanın etkisini artıracağını gösteriyor.

Pazar Günü Hava Durumu (11 Ocak 2026)

Hava durumu: Kuvvetli yağmurlu

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 9°C

Nem oranı: %83 – %92

Rüzgar: 33 km/sa (Güneybatı)

PAZARTESİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Grafik ve günlük tahminler birlikte değerlendirildiğinde, pazar gecesi başlayan soğuma trendinin pazartesi günü etkisini daha da artıracağı görülüyor. Pazartesi günü için İstanbul’da kar yağışı beklentisi bulunuyor. Sıcaklıkların gece saatlerinde 0°C’nin altına inmesi, kar ihtimalini güçlendiriyor.

5 Günlük İstanbul Hava Durumu (11-15 Ocak 2026)

Tarih Gün Hava Durumu En Düşük En Yüksek 11 Ocak 2026 Pazar Kuvvetli Yağmurlu 8°C 9°C 12 Ocak 2026 Pazartesi Kar Yağışlı 2°C 4°C 13 Ocak 2026 Salı Çok Bulutlu -2°C 5°C 14 Ocak 2026 Çarşamba Yağmurlu 4°C 7°C 15 Ocak 2026 Perşembe Parçalı Bulutlu 3°C 5°C

SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL’U NASIL ETKİLEYECEK?

Pazar günü başlayan sıcaklık düşüşü, pazartesi günü kar yağışı ile birlikte etkisini artıracak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Hafta ortasına doğru sıcaklıklar kademeli olarak artsa da, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Mevcut tahminlere göre İstanbul’da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü hava neden bu kadar soğuyor?

Saatlik sıcaklık grafiğine göre pazar günü akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, gece boyunca sıcaklıkların hızla düşmesine neden oluyor.

Kar yağışı kalıcı olacak mı?

Verilere göre kar yağışı pazartesi günü etkili olurken, salı günü hava çok bulutlu bir görünüme dönüyor ve sıcaklıklar kademeli olarak yükseliyor.

MGM’nin paylaştığı veriler İstanbul için kış koşullarının kapıda olduğunu gösteriyor. Pazar günü sıcaklıklar düşüyor, pazar gecesi soğuk hava etkisini artırıyor ve pazartesi günü kar yağışı bekleniyor. 11-15 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbulluların hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.