MGM Resmen Duyurdu | İstanbul'a Yeniden Kar Geliyor! 8-12 Ocak 2026 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı son tahminler, İstanbul için kış şartlarının yeniden etkili olacağını ortaya koydu. 8-12 Ocak 2026 İstanbul hava durumu verilerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşerken kar yağışı yeniden gündeme geldi.

Yağmurla başlayan hava sistemi, haftanın ilerleyen günlerinde yerini soğuk ve karlı havaya bırakacak. Bu gelişme özellikle “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

8-12 OCAK 2026 İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

MGM tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmini verileri, gün gün İstanbul’da beklenen sıcaklıkları ve hava hadiselerini net biçimde gösteriyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 08 Ocak Perşembe Yağmurlu 12 16 09 Ocak Cuma Parçalı Bulutlu 1 8 10 Ocak Cumartesi Yağmurlu 6 15 11 Ocak Pazar Yağmurlu 8 10 12 Ocak Pazartesi Karla Karışık Yağmur / Kar 4 6

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Tahminlere göre İstanbul’da kar ihtimali 12 Ocak Pazartesi günü belirginleşiyor. Sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşmesi ve en yüksek sıcaklığın 6 dereceyle sınırlı kalması, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklentisini güçlendiriyor.

Bu durum özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkisinin daha hissedilir olacağını gösteriyor.

SICAKLIKLAR SERT DÜŞÜYOR

8 Ocak’ta 16 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, birkaç gün içinde tek haneli değerlere gerilemesi, İstanbul hava durumu açısından dikkat çekici bir değişim olarak öne çıkıyor.

Özellikle 9 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklığın 1 derece olması, kış şartlarının hızla etkisini artıracağını gösteriyor.

İstanbul’a kar yağacak mı?

MGM verilerine göre 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

8-12 Ocak 2026 İstanbul’da en soğuk gün hangisi?

En düşük sıcaklık, 9 Ocak Cuma günü 1 derece olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak?

10 ve 11 Ocak’ta yağmurlu hava etkili olurken, sıcaklıklar kademeli olarak düşüş gösterecek.

MGM tarafından açıklanan 8-12 Ocak 2026 hava durumu tahmini, İstanbul’da yeniden kış havasının etkili olacağını gösteriyor. Özellikle Pazartesi günü beklenen kar ihtimali, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

İstanbul hava durumunu yakından takip edenler için önümüzdeki günler soğuk, yağışlı ve yer yer karlı geçecek gibi görünüyor.