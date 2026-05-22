MGM Uyardı! Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı hava durumu için beklenen tahminler açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bayram süresince Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayram planı yapan vatandaşlar, özellikle “Bayramda yağmur yağacak mı?”, “Ankara’da bayramda hava nasıl olacak?”, “İstanbul’da sağanak var mı?” ve “İzmir’de bayram hava durumu nasıl?” sorularına yanıt arıyor. Açıklanan tahminlere göre Ankara’da bayram boyunca sağanak beklenirken, İstanbul’da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yağış öne çıkacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bu nedenle bayram ziyaretleri, yolculuklar ve açık hava planları için hava durumu tahminlerinin yakından takip edilmesi önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında; diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güney ve batı kesimlerde ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

ARİFE GÜNÜ HAVA DURUMU: SAĞANAK HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK?

Arife günü yurdun büyük bölümünde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayram öncesi yola çıkacaklar için arife günü hava durumu özellikle önem taşıyor. Çok bulutlu hava ve bölgesel sağanaklar nedeniyle seyahat planlarında dikkatli olunması gerekiyor.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’da Hakkari ve Şırnak hariç birçok nokta ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İlk gün tahminleri, bayramın geniş bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını gösteriyor. Özellikle açık alanda yapılacak ziyaret ve etkinliklerde sağanak ihtimalinin dikkate alınması gerekiyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Tahminlere göre ikinci gün, yağışın en geniş alana yayılacağı dönemlerden biri olacak. Bu nedenle şehirler arası yolculuk yapacakların ve bayram ziyaretlerini dışarıda planlayanların hava durumunu göz önünde bulundurması gerekiyor.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın üçüncü gününde Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışlı hava üçüncü günde de etkisini büyük ölçüde sürdürecek. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde sağanak geçişlerinin devam etmesi bekleniyor.

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın dördüncü gününde Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Son gün tahmini, bayram boyunca yağışlı sistemin geniş bir alanda devam edeceğini gösteriyor. Tatilden dönüş planı yapanlar için dördüncü gün hava durumu da dikkatle takip edilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU GÜN GÜN TABLO

Gün Beklenen Hava Durumu Yağış Beklenen Alanlar Arife günü Çok bulutlu Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi Bayramın 1. günü Parçalı ve çok bulutlu, sağanaklı Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu Bayramın 2. günü Geniş alanda sağanak Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurt Bayramın 3. günü Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında yurt geneli Bayramın 4. günü Sağanak etkisini sürdürecek Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında kalan bölgeler

BAYRAMDA ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehir için açıklanan tahminler de bayram planı yapanlar tarafından yakından izleniyor. Ankara’da bayram boyunca sağanak beklenirken, İstanbul’da yağış özellikle bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde etkili olacak. İzmir’de ise arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Ankara bayram hava durumu

Ankara’da arife günü çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Başkentte bayram boyunca sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul bayram hava durumu

İstanbul’da bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte özellikle bu günlerde dışarı çıkacakların yağış ihtimalini dikkate alması gerekiyor.

İzmir bayram hava durumu

İzmir’de arife günü ve bayram süresince parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Açıklanan tahminlerde İzmir için sağanak vurgusu yerine bulutlu hava öne çıkıyor.

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN BAYRAM HAVA DURUMU TABLOSU

Şehir Beklenen Hava Durumu Öne Çıkan Günler Ankara Arife günü çok bulutlu, bayram boyunca sağanak Bayramın tüm günleri İstanbul Sağanak ve gök gürültülü sağanak Bayramın ikinci ve üçüncü günleri İzmir Parçalı ve çok bulutlu Arife günü ve bayram süresince

BAYRAMDA SICAKLIKLAR NASIL SEYREDECEK?

Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak güney, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Güney ve batı kesimlerde de yer yer normallerin altında sıcaklıklar görülebilecek. Bu tablo, bayram boyunca yalnızca yağışın değil, sıcaklık değişimlerinin de takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.