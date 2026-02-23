MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan Galatasaray’ın iptal edilen golüyle ilgili açıklama

Süper Lig’de oynanan Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golüyle ilgili tartışmalar sürerken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) cephesinden ilk resmi değerlendirme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada tartışmalı pozisyonu VAR protokolü çerçevesinde değerlendirdi.

"UYGULANAN PROSEDÜR DOĞRU"

Gündoğdu, iptal edilen golde Sacha Boey’in pozisyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça engelliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR, yani sahada inceleme yapılmasını istiyor. Bu nedenle uygulanan prosedür doğru.”

MHK Başkanı’nın bu sözleriyle birlikte, söz konusu pozisyonda VAR müdahalesinin gerekçesi ilk kez federasyonun en üst hakem otoritesi tarafından açıkça dile getirilmiş oldu.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının ardından çok sert bir açıklama yayımlamış ve iptal edilen golle ilgili olarak, “Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında sezon sonuna da göndermede bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur” ifadesine yer vermişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun değerlendirmesiyle birlikte, tartışmalı pozisyona ilişkin federasyon cephesinin teknik gerekçesi kamuoyuna ilk kez net biçimde yansımış oldu.