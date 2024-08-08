‘MHK’de bir yapı vardı, onu bozduk’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir televizyon programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ulusal Takım, Vincenzo Montella ve projeleri konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu MHK'yle ilgili, "Burada bir yapı vardı, akademi kurmuşlar, MHK'nın üstünde, hakem terfilerini onlar yapıyor, çift başlılık yaptılar, onu oradan kontrol etmek için. Böyle saçmalık olabilir mi! Sonra MHK'nın kararlarına kızıyorsunuz, nasıl oluyor diyorsunuz. Gençlerin eksikleri vardır ama eğitimlerini vermek, adaletli olmalarını sağlamak, sahada çıkıp kurallar uygulasınlar. Onlara verilen haksız tepkileri kendimize verilmiş sayacağız. Hakem kardeşlerimize o güveni verirseniz sorunun yüzde 90'ını halletmiş oluruz. Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz... Onların hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. Çocuğunun okul taksidini, ev kirasını düşünmemeli. Bir galibiyete 6 milyon lira üstünde para alıyor kulüp. O hakem arkadaş niye doyurucu bir para almasın! Kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz, onlar da feragat edecek. Onların şu anda artırdık, iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Orada yanlış bayrağa düdüğe hem para hem puan gidiyor. Kafalarında maddi olarak soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maç yönetsinler. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz" dedi.

Ulusal takımda Vincenzo Montella'yla yola devam edeceklerini açıklayan TFF Başkanı, "Güzel bir jenerasyon yakaladık. Montella takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç, bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder" diye konuştu.