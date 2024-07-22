MHP, '154 kişilik liste'yi yine hedef gösterdi: "Etki ajanlarını dikkatle izliyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişiden şikayetçi olduğunun ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bölücü hainlerle seçimler dahil her türlü yol arkadaşlığı yapan gazeteci, akademisyen gibi sıfatlar taşıyan etki ajanlarının Ülkücü - Milliyetçi Harekete karşı sergiledikleri saldırgan tutumu dikkatle izliyoruz" dedi.

MHP'nin Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişiden şikayetçi olduğunun ortaya çıkmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Feti Yıldız, "Türk Devletine siyasi olarak işgalci, ekonomik olarak sömürgeci, kültürel olarak asimilasyoncu iftirasını atan bölücü hainlerle seçimler dahil her türlü yol arkadaşlığı yapan gazeteci, akademisyen gibi sıfatlar taşıyan etki ajanlarının Ülkücü - Milliyetçi Harekete karşı sergiledikleri saldırgan tutumu dikkatle izliyoruz.

Bunlarla hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kez daha tekrar ediyoruz,

Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi bu kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan, Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir."

Türk Devletine siyasi olarak işgalci, ekonomik olarak sömürgeci,

kültürel olarak asimilasyoncu iftirasını atan bölücü hainlerle seçimler dahil her türlü yol arkadaşlığı yapan gazeteci,akademisyen gibi sıfatlar taşıyan etki ajanlarının

Ülkücü - Milliyetçi Harekete karşı… — Feti Yıldız (@YildizFeti) July 22, 2024

NE OLMUŞTU?

MHP, Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı 154 kişiden şikayetçi olmuştu. 154 kişilik listede BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir, BirGün yazarları Timur Soykan, İlhan Cihaner, Güven Gürkan Öztan ve Fikri Sağlar da yer aldı. MHP ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasetçiyi şikayet etmişti.

154 KİŞİLİK LİSTE

Siyasetçiler: Özgür Özel, Deniz Yavuzyılmaz, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Yunus Emre, Özgür Karabat, Cumhur Uzun, Ali Öztunç, Mustafa Adıgüzel, Mahir Polat, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Uğur Poyraz, Turhan Çömez, Buğra Kavuncu, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ali Babacan, Erkan Baş, Levent Tüzel, Sevda Karaca, Alper Taş, Remzi Çayır, Hüseyin Baş, Salih Uzun, Cem Toker, Doğan Aydal, Ahat Andican, Aytun Çıray, Bahattin Yücel, Ali Haydar Fırat, Emin Şirin, Fikri Sağlar, Gülay Yedekçi, Mustafa Böğürcü, Nazif Okumuş, Önay Alpago, Bahadır Erdem, Turan Aydoğan, Yavuz Ağıralioğlu, Yavuz Değirmenci, Gaye Usluer, Nesrin Nas, Ufuk Söylemez, Gülistan Kılıç Koçyiğit.

Gazeteciler: Murat Muratoğlu, Akif Beki, Ali Kemal Erdem, Altan Sancar, Asuman Aranca, Atakan Sönmez, Ayşen Şahin, Bahadır Özgür, Barış Pehlivan, Caner Taşpınar, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Dinçer Gökçe, Nedim Türkmen, Elfin Tataroğlu, Elif Doğan Şentürk, Doğan Şentürk, Ersin Eroğlu, Fatih Ergin, Fatih Polat, Fırat Fıstık, Fikret Bila, Hakan Çelenk, Hilmi Hacaloğlu, Hüsnü Mahalli, İbrahim Kahveci, İnanç Uysal, İslam Özkan, İsmail Saymaz, Kemal Göktaş, Masum Gök, Mehmet Bal, Mehmet Tezkan, Merdan Yanardağ, Miyase İlknur, Murat Ağırel, Murat Karan, Murat Yetkin, Nevşin Mengü, Nevzat Çiçek, Nurcan Gökdemir, Orhan Uğurluoğlu, Özlem Akarsu Çelik, Emre Kongar, Sertaç Eş, Seyhan Avşar, Taha Akyol, Timur Soykan, Uğur Dündar, Yaşar Aydın, Yavuz Oğhan, Yavuz Selim Demirağ, Yıldız Yazıcıoğlu, Zübeyde Sarı, Mustafa Balbay, Mustafa Kurdaş, Hilal Köylü, Orhan Bursalı, Umut Taştan, Alican Uludağ, Namık Koçak, Özlem Gürses, Yalçın Doğan.

Hukukçular: Celal Ülgen, Afşin Hatipoğlu, Bülent Yücetürk, Ruşen Gültekin, Figen Çalıkuşu, Gürkan Çakıroğlu, İlhan Cihaner, Mehmet Saral, Muzaffer Nerse, Hasan Sınar, Salim Şen, Gamze Pamuk Ateşli.

Araştırmacı/Akademisyen: Can Selçuki, Ceren Kumbasar Mumay, Güven Gürkan Öztan, Berk Esen, Can Kakışım, Haldun Solmaztürk, İbrahim Uslu, Eren Aksoyoğlu, Erol Mütercimler, Mehmet Ali Kulat, Mehmet Yaşar Altındağ, Oğul Aktuna, Mithat Baydur, Öner Günçavdı, Sait Yılmaz, Ersin Kalaycıoğlu, İpek Özkal Sayan, Semih Turhan, Sezin Öney, Suat Özçelebi, Seda Demiralp, Osman Sert, Burak Cop, Barış Övgün, Necati Özkan, Tacire Bektaş, Tayfun Atay, Onur Alp Yılmaz, Gülgün Erdoğan Tosun.

Diğer: Türker Ertürk (emekli amiral), Hanefi Avcı (emekli polis), Ömer Zengin (Sinan Ateş’in arkadaşı).