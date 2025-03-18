MHP, 28 Ocak'tan beri grup toplantısı düzenlenmiyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bu hafta da grup toplantısı düzenlemeyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18 ve 25 Şubat ile 4 ve 11 Mart tarihlerinde grup toplantısı yapılamamıştı.

Anadolu Ajansı'nın abonelerine aktardığı gündemde MHP grup toplantısı yer almadı.

14 ŞUBAT'TA TEDAVİSİNİ SONA ERDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.

Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

Bahçeli, bu süreçte siyasetteki telefon trafiği ile dikkat çekiyor.

Bugün TBMM’de DEM Parti’nin grup toplantısı saat 12.45’te, CHP’nin grup toplantısı ise 13.30’da düzenlenecek.