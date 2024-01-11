MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

MHP, yerel seçimlerde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı. Açıklanan isimlerin önemli bir bölümü Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak yarışacak.

Siyaset 11.01.2024 17:21 Giriş: 11.01.2024 17:21

Güncelleme: 11.01.2024 17:43 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir ilçesi ve 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı. İsimler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Adayları duyurulan kentler şunlar: CHP PM, 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını duyurdu: İşte tam liste MHP'nin Mersin ve Manisa adayları belli oldu