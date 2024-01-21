MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, partisinin 55 belediye başkan adayının daha belirlendiğini açıkladı. MHP'nin Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

Siyaset 21.01.2024 16:10 Giriş: 21.01.2024 16:10

Güncelleme: 21.01.2024 16:38 Kaynak: DHA

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MHP, Düzce ve 54 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirlediklerini açıkladı. Durmaz, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu. MHP'nin açıkladığı ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: Çanakkale/ Ayvacık: Muharrem Şahin Çanakkale/ Bayramiç: Tuncay Özkaya Çanakkale/ Biga: Sıtkı Keçeci Çanakkale/ Bozcaada: Samet Turhal Çanakkale/ Çan: Davut Karagöz Çanakkale/ Ezine: Tahsin Yüksel Çanakkale/ Gelibolu: Hüseyin Öner Gündoğdu Çanakkale/ Gökçeada: Halil Rüştü Akgün Çanakkale/ Lapseki: Adem Balta Çanakkale/ Yenice: Kemal Cangül Düzce/ Akçakoca: Mehmet Okan Yanmaz Düzce/ Cumayeri: Mustafa Koloğlu Düzce/ Çilimli: İsmail Bayrak Düzce/ Gölyaka: Muzaffer Coşkun Düzce/ Kaynaşlı: Eftal Altundal Edirne/ Lalapaşa: Bedir Adıyaman Edirne/ Meriç: Ahmet Durmaz Edirne/ Süloğlu: Halil Özgüven Edirne/ Uzunköprü: Erdoğan Orman Giresun/ Alucra: Mete Metinyurt Giresun/ Bulancak: Fatih Alparslan Giresun/ Çamoluk: Fatih Düz Giresun/ Dereli: Cihan Özdemir Giresun/ Doğankent: Resul Tekin Giresun/ Espiye: İbrahim Yanık Giresun/ Eynesil: Barış Güdük Giresun/ Görele: Hasan Ali Kodal Giresun/ Keşap: Nihat Yılmaz Giresun/ Şebinkarahisar: Mustafa Zahir Bakıcı Giresun/ Yağlıdere: Yaşar İbaş Isparta/ Aksu: Aksoy Karaduman Isparta/ Atabey: Aziz Eraslan Isparta/ Eğirdir: Mehmet Demirel Isparta/ Gelendost: Hakan Demirtaş Isparta/ Gönen: Mete Elcim Isparta/ Keçiborlu: İbrahim Gündüz Isparta/ Sütçüler: Kasım Kutlu Isparta/ Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü Kırklareli/ Babaeski: Hakan Arıcı Kırklareli/ Demirköy: Muhlis Yavuz Kırklareli/ Lüleburgaz: İbrahim Yılmaz Kırklareli/ Pehlivanköy: Pınar Akyüz Şahin Kırklareli/ Pınarhisar: Sabri Özcan Kırklareli/ Vize: Sencer Karaman Uşak/ Banaz: Aziz Bulut Uşak/ Eşme: İlhan Özkan Uşak/ Karahallı: Şenel Çakır Uşak/ Sivaslı: Ali Çetin Uşak/ Ulubey: Yorum Eskici Yalova/ Altınova: Kemal Şenol Yalova/ Armutlu: Mustafa Tokat Yalova/ Çınarcık: Leyla Kılıç Yalova/ Çiftlikköy: Yaşar Boz Yalova/ Termal: Serkan Ergen