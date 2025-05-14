MHP Ankara İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e tehdit: Acı bedelleri ile mutlaka karşılaşacaklar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Devlet Bahçeli'ye yönelttiği eleştiriler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i hedef alan Doğan, "Haddini aşanlara hat bildirmek bizim için sadece zaman meselesidir. Siyaset kisvesi altında terbiyesizlik yapanlar sarf ettikleri cümlelerin acı bedelleri ile mutlaka karşılaşacaklardır" dedi.

Doğan açıklamasında Özgür Özel'i 'uzaktan kontrol edilmekle' suçlarken, "Bilge Liderimize dil uzatma gafletinde bulunan bu emanetçiye aklını başına almasını tavsiye ediyorum. Bilinmesini isterim ki haddini aşanlara hat bildirmek bizim için sadece zaman meselesidir. Siyaset kisvesi altında terbiyesizlik yapanlar sarf ettikleri cümlelerin acı bedelleri ile mutlaka karşılaşacaklardır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, dün sabah canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında, PKK'nin "fesih" kararıyla devam eden süreçle ilgili konuşurken Bahçeli hakkında şunları söylemişti:

"Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem. Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir."