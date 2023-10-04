MHP: Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç halde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Meclis Genel Kurulu'nda Uluslararası Anlaşmalar konusunda MHP grubu adına yaptığı konuşmada, “Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Meclis Genel Kurulu'nda Uluslararası Anlaşmalar konusunda MHP grubu adına yaptığı konuşmada, “Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Özdemir, Türkiye’ye karşı uzun yıllardır Avrupa Birliği’nin oyalamayı tercih eden bir tutum takındığını, Türkiye'yle ilişkileri zehirleyen gündemleri takip eden bazı ülkelerin en büyük yanlışı kendilerine yaptıklarını belirterek, “Elbette, ülkemiz, hiçbir koşulda alternatifsiz değildir ve bu gerçek, gelinen aşamada tüm çevreler nazarınca görülmüş vaziyettedir. Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir” şeklinde konuştu.