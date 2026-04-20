MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla teşkilatlarını fesheden MHP'nin Bolu İl Teşkilatı da feshedildi.

  • 20.04.2026 18:44
Kaynak: Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığını belirtti.

"X hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

