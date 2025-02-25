MHP bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bu hafta da grup toplantısı yapmayacak.

Böylelikle MHP'de üst üste dört hafta grup toplantısı gerçekleştirilmemiş olacak.

Parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.

Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına dönüş takvimiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının iptal edilmesi soru işaretlerine yol açtı.

Bugün TBMM’de DEM Parti’nin grup toplantısı saat 12.45’te, CHP’nin grup toplantısı ise 13.30’da düzenlenecek.