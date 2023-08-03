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MHP Bursa il yönetimi görevden alındı

MHP Genel Merkezi, Bursa il Başkanı Cihangir Kalkancı ve yönetimini görevden aldı. Kalkancı, 5 yıldır görevde bulunuyordu.

Siyaset
  • 03.08.2023 07:40
  • Giriş: 03.08.2023 07:40
  • Güncelleme: 03.08.2023 07:46
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MHP Bursa il yönetimi görevden alındı
Fotoğraf: AA

Kongre sürecine girecek olan MHP’den değişim haberleri gelmeye başladı.

Bursa’da 5 yıldır MHP İl Başkanlığı görevinde bulunan Cihangir Kalkancı, yönetimi ile birlikte MHP Genel Merkezi’nin kararı ile görevden alındı.

Bursa’da Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Kalkancı’nın yerine son seçimde 2. Bölge 2. Sıra adayı Muhammet Tekin’in geleceği belirtiliyor.

Atama ile göreve gelmesi beklenen Tekin’in kongrede aday olup seçimle iş başına geleceği parti kulislerinde konuşuluyor.

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