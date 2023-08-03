MHP Bursa il yönetimi görevden alındı
MHP Genel Merkezi, Bursa il Başkanı Cihangir Kalkancı ve yönetimini görevden aldı. Kalkancı, 5 yıldır görevde bulunuyordu.
Kongre sürecine girecek olan MHP’den değişim haberleri gelmeye başladı.
Bursa’da 5 yıldır MHP İl Başkanlığı görevinde bulunan Cihangir Kalkancı, yönetimi ile birlikte MHP Genel Merkezi’nin kararı ile görevden alındı.
Bursa’da Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Kalkancı’nın yerine son seçimde 2. Bölge 2. Sıra adayı Muhammet Tekin’in geleceği belirtiliyor.
Atama ile göreve gelmesi beklenen Tekin’in kongrede aday olup seçimle iş başına geleceği parti kulislerinde konuşuluyor.