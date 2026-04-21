MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu teşkilatlarını fesheden MHP'nin Ardahan il teşkilatı da feshedildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Ardahan İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören'in atandığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 21, 2026
