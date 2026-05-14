MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Malatya il teşkilatı feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu.

Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YAKLAŞIK BİR AYDA 12 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan teşkilatlarını fesheden MHP'de geçtiğimiz günlerde Bingöl ve Gaziantep il teşkilatları da feshedilmişti.

6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, yaklaşık bir ayda 12 il teşkilatı feshedilmiş oldu.