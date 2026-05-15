MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Isparta İl 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Isparta İl Teşkilatı'nın ve Isparta'daki 13 ilçe teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Osman Gülay'ın atandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır"

FESİH DEPREMİ SÜRÜYOR

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 13 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep ve Malatya il teşkilatları da feshedilmişti.