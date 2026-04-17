MHP'de feshedilen il teşkilatlarının sayısı 7'ye yükseldi

MHP'de il teşkilatlarına yönelik fesih kararları devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.

Semih Yalçın, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, Çanakkale İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Muğla İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHP'de İstanbul, Kütahya, Eskişehir ve Kars İl Teşkilatı da feshedilmişti.

YÖNTER KRİZİ

MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer veren bir paylaşım yapmıştı.



Yönter'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyyüp Yıldız'ı hedef aldığı iddia edilmişti.

Yönter'in paylaşımına MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz'den destek gelmişti. Akyüz, "Cansa can kansa kan sonuna kadar sorgulamadan sadece işaret et dümencilerin alayını ezmeyen şerefsizdir.." yorumu yapmıştı.

Ardından kısa bir süre sonra Yönter istifa ettiğini açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Bahçeli istifaya ilişkin "Akademisyen olarak varlığını sürdürecek" diye konuşmuştu.