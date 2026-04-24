MHP'de iki il teşkilatı daha feshedildi

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan teşkilatlarını fesheden MHP'nin Bingöl ve Gaziantep il teşkilatı da feshedildi. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 18 günde 11 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

  • 24.04.2026 14:08
  • Güncelleme: 24.04.2026 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl İl Teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine Emin Varan'ın atandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GAZİANTEP TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

Yalçın kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada Gaziantep İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini ve İl başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç'ın atandığını duyurdu.

18 GÜNDE 11 İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

MHP'de 6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 18 günde 11 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrasında başlayan ve kamuoyuna yansıyan gerilimlerin gölgesinde şekillenen süreçte İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan il teşkilatları da feshedilmişti.

