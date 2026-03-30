MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine atanan isim belli oldu

MHP'de, İzzet Ulvi Yönter'den boşalan Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar atandı.

Parti içinde yaşanan kriz sonrası geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini duyuran İzzet Ulvi Yönter'in yerine Özgür Bayraktar'ın atandığı MHP'ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda duyuruldu.

MHP tarafından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür BAYRAKTAR atanmıştır" denildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı atamayı duyurdu.

