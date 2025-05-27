MHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekilini ve TBMM İdare Amirini belirledi.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla söz konunu görevlendirmelerle ilgili yazı Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Atay'ın isimleri bildirildi.