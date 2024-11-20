MHP'de üç milletvekili istifa ettirildi: "Gerekçe altın kaçakçılığı" iddiası

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yalçın'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 20, 2024

Yalçın konuyla ilgili başka bilgi vermedi.

MHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 47'YE DÜŞTÜ

İstifalarla MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü.

MİLLETVEKİLLERİNDEN İLK AÇIKLAMALAR

İstifa ettirilen milletvekilleri sosyal medya hesaplarından benzer paylaşımlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağlılıklarını bildirdi.

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" dedi.

Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. https://t.co/2ovbuxDTb0 — Hasan Basri SÖNMEZ (@basri_sonmez) November 20, 2024

Bolu Milletvekili İsmail Akgül "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.

Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir. https://t.co/gsTme5CZki — İsmail Akgül (@ismakgul14) November 20, 2024

Kilis Milletvekili Mustafa Demir de "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" paylaşımını yaptı.

Liiderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz. https://t.co/W6uGkKT8f2 — Mustafa Demir (@Mustafadmr79) November 20, 2024

"İSTİFA ETTİRİLME SEBEPLERİ ALTIN KAÇAKÇILIĞI" İDDİASI

Konuya ilişkin MHP kaynaklarından edindiği bilgiyi Halk TV'de aktaran İsmail Saymaz, istifanın siyasi gerekçeye değil, adli bir soruşturmaya dayandığını söyledi. Saymaz, üç ismin Türkiye'ye kaçak altın soktukları suçlamasıyla karşı karşıya olduklarını aktardı: "Bu 3 milletvekilinin de Türkiye'ye kaçak altın soktukları iddiasıyla Bahçeli tarafından istifasının istendiğini öğrendim. Muhtemelen bu 3 milletvekili imtiyazını ve dokunulmazlığını kullanarak çanta içinde VIP'ten geçirerek Türkiye'ye sokmuşlar."

ALTIN KAÇAKÇILIĞI KONUSUNU TİMUR SOYKAN YAZMIŞTI

BirGün yazarı Timur Soykan, "VIP’de kaçak altın skandalı" haberinde konuyu gündeme getirmişti. Soykan, eski Bakan Yardımcısı, eski AKP’li vekil Fatih Metin’in yanında VIP salonu kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç’un valizlerinde 60 kilo kaçak altın yakalandığını, aynı yolla altın kaçıran Cumhur İttifakı'ndan milletvekilleri olduğu iddia iddiasını gündeme taşımıştı. Soykan, şu aktarımda bulunmuştu:

"VIP’deki altın kaçakçılığı istihbarat birimlerinin çalışması sonucu tespit edildi. Bu nedenle gümrük memurları arama yaptı ve kaçak altın yakalandı. İstihbarat birimlerinin Dubai’den Türkiye’ye VIP’yi kullanarak kaçak altın getirildiğine dair tespitler yaptığı, hatta ikisi eski, üçü ise halen TBMM’de olan üç milletvekilinin mercek altına alındığı öne sürülüyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan bu milletvekillerinin Dubai’ye çok sık şekilde elleri boş gittikleri ve valizlerle döndükleri iddia ediliyor."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE İDDİALARIN ODAĞINDAYDI

İstifa ettirilen MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün adı Sinan Ateş cinayetinde geçmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra Akgül'ün babasının evinde kaldığını savunmuştu. Ayşe Ateş, Halk TV'de katıldığı programda, tetikçinin Akgül'ün babasının evinde saklandığını öne sürmüş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok kuvvetli şüphelerim var. Kesin yüzde 100 diyemem ancak yoğun bir şüphem var. Çünkü deliller mevcut. İsmail Akgül kimdir önce onunla başlamak istiyorum. İsmail Akgül, Olcay Kılavuz'un Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Bolu'da ocak başkanı.



Sinan öldürüldüğünde ise bir görevi yok. Burada izah bekleyen sorular şunlar. Neden Ali'nin Veli'nin değil de MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi aranmıştır. Babası Mehmet Akgül'e ait araç neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş ve parmak izi incelemesi yapılmıştır. Acaba tetikçi Eray Özyağcı'nın Bolu'da saklandığı saatlerde acaba burada mı himaye ettiler?



Bu şekilde de İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi? Benim sorduğum sorular bunlar."