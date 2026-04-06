MHP'de yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

MHP'de İstanbul'da İl Teşkilatı'nın ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından yeni il başkanı atandı.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın atamayı şöyle duyurdu:

"Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır."

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz 17 Ocak 1972 yılında İstanbul Silivri ilçesinin Kamiloba Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olmuştur.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız partinin İstanbul'da il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurmuştu.

Fesih kararının istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e yakınlığıyla İstanbul İl Teşikilatı'nda gerçekleşmesi dikkat çekmişti.

Görevden alınan İl Başkan Sertel Selim, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz" demişti.