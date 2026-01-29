MHP, DEM Parti'ye yüklendi: “Faydası olmayacak”

Suriye'de yaşanan gelişmeler, Türkiye siyasetinde de gerilimi artırdı. İktidar kanadı ile DEM Parti arasındaki polemik her gün yapılan karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuştu. Bu politikanın “bölgesel temizlik adımı olduğunu” ifade eden Yalçın, “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir” dedi.

Habertürk’ün aktardığına göre Yalçın, DEM Parti’ye de seslenerek, “Emperyalist ülkeleri garantör devlet kisvesi altında imdada çağırma ve bölücü terör örgütünü kurtarma çabalarının DEM Parti’ye bir faydası olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Semih Yalçın’ın demeci şöyle:

“VIZILDAYAN TERÖR SİVRİSİNEKLERİ…”

Terörsüz Türkiye, bölgedeki terör bataklıklarını kurutmak için atılmış bir temizlik ve arınma adımı olarak da düşünülmelidir. Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir. Çünkü bölgemizde ve ufuklarımızda vızıldayan terör sivrisineklerinin yok edilmesi, çevremizdeki bütün terör bataklıklarının kurutulmasına bağlıdır. Esasen bu mesele yumurta ve tavuk ilişkisine benzemektedir. Yani, komşu ülkelerin terörden temizlenmesi, Türkiye’nin de hem bölgesel hem de yerel terör tehdidinden azade kılınması manasına gelmektedir. Türkiye’nin bilhassa Suriye konusunda son dönemde sergilediği titiz ve tavizsiz politikanın temelinde, Terörsüz Türkiye’yi engelleyebilecek dış etkenlerden birinin, belki de ön önemlisinin ortadan kaldırılması kaygısı vardır. Şu sıralar Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ülkedeki PKK/PYD/YPG’ye bağlı terör unsurlarının dağıtılarak bütün toplum katmanlarının yeni sisteme entegrasyonunun sağlanması konusunda gösterdiği hassasiyet, Terörsüz Türkiye olgusunun akamete uğramaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede MHP; terörizmin sadece fiziki silahlarının değil, hem psikolojik hem de psikososyal malzeme ve vasıtalarının de ellerinden alınması yolunda verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Çeşitli hak ve özgürlükler bahane edilerek terör örgütleri tarafından mazlum ve masum Kürt kardeşlerimizin hassasiyetlerinin hoyratça istismarına son vermek için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Terörle siyasi başarı sağlama, terörle maksadına ulaşma dönemi çoktan nihayete ermiştir.

DEM PARTİ’YE MESAJLAR

Etnik ayrılıkçılık, mikro milliyetçilik rağbet görmemektedir. Yeri gelmişken hatırlatalım: Emperyalist ülkeleri garantör devlet kisvesi altında imdada çağırma ve bölücü terör örgütünü kurtarma çabalarının DEM Parti’ye bir faydası olmayacaktır. Terör odaklarını konsolide etmek ve halkı kışkırtmak üzere düzenlenen bayrağa saldırı türünden provokatif eylemler, sağduyu ve soğukkanlılıkla etkisizleştirilecektir. Millî bütünlüğümüzün remzi olan şanlı Türk bayrağına dönük saldırılar; milletimizin birlikte yaşama azim ve irademizi sağlamlaştırmaktan, egemenlik haklarımızı savunma cesaretimizi bilemekten öteye geçemeyecektir. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü aleyhindeki bütün bölücü propaganda vasıtaları kesinlikle ortadan kaldırılacaktır."