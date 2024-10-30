MHP'den Ahmet Özer açıklaması

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasına ilişkin MHP'den ilk tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP lideri Özgür Özel'i ve belediye seçimlerinde DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' çerçevesinde Esenyurt dahil bazı ilçelerde CHP adaylarını desteklemesini hedef aldı.

'KENT UZLAŞISINI' HEDEF ALDI

Büyükataman, "CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in “Kent Uzlaşısı” adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" ifadelerini kullandı.

Operasyona destek veren Büyükataman, başka belediyelere de operasyon düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Büyükataman'ın paylaşımı şu şekilde: