MHP'den AKP'ye geçen Karabük Belediyesi’nin borçları açıklandı

MHP’den AKP’ye geçen Karabük Belediyesi'nin 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğu açıklandı.

Yerel seçimlerde MHP’den AKP’ye geçen Karabük Belediyesi’nin 01 Nisan 2024 itibariyle borç durumu açıklandı.

AKP’li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyenin toplam borcunun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğunu söyledi.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, "Belediyemizin kalem kalem borçları ise şu şekildedir: İller bankasından alınan krediler 182 milyon 145 bin 281 TL, özel bankalardan alınan krediler 130 milyon 747 bin TL, kamu kuruluşlarına olan borçlar 23 milyon 83 bin 868 TL" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEMİZİN MALİ DURUMU



1 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borçu 623.734.627 TL’dır.



Belediyemizin kalem kalem borçları ise şu şekildedir;



İller bankasından alınan krediler: 182.145.281 TL



Özel bankalardan alınan krediler: 130.747.000 TL pic.twitter.com/a3wee4vAn3 — Özkan Çetinkaya (@ozkancetinkayaa) May 17, 2024

1 OCAK-31 MART ARASI 287 MİLYON TL BORÇ YAPILMIŞ

Açıklamada, belediyenin 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan harcamalar ve borçların 287 milyon 758 bin 478 TL olduğu aktarılarak “Bu veriler dahilinde toplam borcun 287 milyon 758 bin 478 TL’lik kısmının son 3 ay içerisinde yapıldığı ve herhangi bir taksitlendirme ya da yapılandırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda belediyemizin 2024 yılı ilk 3 aylık süreci dikkate alındığında belediyemizin gelirinin 94 milyon TL giderimizin ise 115 milyon TL olduğu tespit edilmiş olup, bu olumsuz mali tabloya rağmen görev süremiz içerisinde vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” denildi.