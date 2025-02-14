MHP'den anket tepkisi: "Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda seçim anketlerine tepki gösterdi. Yıldız, "Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" dedi.

Feti Yıldız / Fotoğraf: AA

Yıldız, kamuoyunu yönlendiren ve manipüle edebilecek şekilde yapılan anketlerin güvenilirliğine dikkat çekerek, bu tür anketlerin yaptırımı olması gerektiğini savundu.

Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sahte ürün, sahte para, sahte plaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır. Masa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manüplasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan, sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır. Meraklısına not: Milliyetçi Hareket Partisisi’nin bu konuda hazırladığı kanun teklifi aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur."