MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna hakkında yeni açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Genel başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır" dedi.

Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de düzenlediği iftar programına katıldı.

"GENEL BAŞKANIMIZ SON DERECE İYİ"

İftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok" yanıtını verdi.

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına yönelik de konuşan Yönter, "Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Yönter, şunları söyledi:

"Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bunun ortak geleceğimiz, istiklalimiz, milli varlığımız, düşmeyecek sancak ve bayrağımız adına tarihi önemde olduğunu değerlendiriyoruz. Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Araya kim giriyorsa emperyalistlerin ücretsiz, provokatör ve casuslarıdır. Anlaşılan Türkiye'nin barış, huzur ve kardeşlik ikliminden ödü kopan, rahatsız olan, çekemeyen, kıskanan, ürperen ve ürken bir muhalefet partisi var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin terörden kurtuluşunu hazmedemiyor, bunu çekemiyor. Terörden nemalanan, bölücülükten geçinen bir kısım odaklar, Türkiye'nin muhteşem kalkışına, devin uyanışına, bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuna tahammül edemiyor."