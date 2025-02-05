MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü (4 Şubat Salı) grup toplantısını iptal etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dair haberler yayınlanmıştı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker’den bilgilendirme mesajı. pic.twitter.com/kBybjXRHct — MHP (@MHP_Bilgi) February 5, 2025

MHP'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

MHP, Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiasını yalanladı. MHP'de Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker bilgilendirme mesajını paylaştı.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sn Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler

ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir.. "