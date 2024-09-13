MHP'den "Bahçeli öldü" iddiası yayan hesaplarla ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla ilgili çabaların partileri tarafından tespit edilerek, gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığı ile paylaşıldığını belirtti.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."