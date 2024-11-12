MHP'den Bahçeli videosu: "Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla siyasette ve kamuoyunda başlayan yeni 'çözüm süreci' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Son olarak yaşanan gelişme ise MHP'nin resmi sosyal medya hesabından Bahçeli'nin öne çıkartıldığı bir video oldu.

"Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlığıyla yayınlanan videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verildi.

"YENİDEN BİR GELECEK KURULMASI GEREKİR"

Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda, "Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen" denildi.

Videoda, ayrıca, "Yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair" ifadeleri kullanıldı.

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