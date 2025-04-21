MHP'den Bahçeli videosu: "Daha yolun yarısı var"

MHP'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin videosu paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürürken çekilmiş görüntüleri yer alan paylaşıma "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var" notu düşüldü.

Görüntülerde bir süre yürüyen Bahçeli daha sonra cebinden tesbih çıkarıyor. Ayrıca, fonda "Altaylardan Tunaya" adlı şarkıdan "Al bizi de sürü sen/ Bayrak olak bürü sen/ Hele durma yürü sen/ Daha yolun yarısı var" bölümü çalıyor.