MHP'den bir istifa daha

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, yaklaşık 6 yıldır yürüttüğü görevinden "iş yoğunluğu" gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

Murat İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada parti çalışmalarına devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın’ın tensipleri ile yaklaşık 6 yıldır büyük bir onur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum Kuşadası İlçe Başkanlığı görevimden, iş yoğunluğum sebebiyle affımı talep ederek ayrılma kararı almış bulunmaktayım.

Bu süre zarfında birlikte görev yaptığım kıymetli teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarıma teşekkür ederim.Bundan sonra da Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımızın emrinde, ülkü ve dava şuuru ile hizmet etmeye devam edeceğimi saygıyla arz ederim."

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİKTEN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

MHP'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, 11 Mart'ta partisinden istifa etmişti.

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim" ifadelerine yer vermişti.