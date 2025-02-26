MHP'den bir Sedat Peker paylaşımı daha

MHP'den kırmızı bültenle aranan ve yurtdışında yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili yeni bir paylaşım yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in bir çatışmada yaşamını yitiren asker Mustafa Uslu'nun ailesine ev aldığına ilişkin bir haberi retweet etti.

Yönter, Sedat Peker’in, felç olarak emekliye ayrılan polis Ömer Korkmaz’ın tedavi ve bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL yardımda bulunduğunu duyuran bir paylaşımı, “Allah razı olsun. Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum” mesajıyla paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardındansa Peker, kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu.