MHP'den çağrı gelmişti: AKP’den “af” açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'nin cuma günü Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu.

Çelik, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" dedi.

Pakette bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenleme yer alıyor.

Paketle ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunumunun ertelendiğini duyurmuştu.

18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, konunun kurulacak bir araştırma komisyonunda detaylı olarak ele alınması amacıyla paketten çıkarılmıştı.

İDDİA YANDAŞTAN GELMİŞTİ

Yandaş Türkiye gazetesi 50 bin kişinin cezaevinden erken çıkmasını sağlayacak bir maddenin 11.Yargı Paketi'ne AKP ve MHP tarafından eklenmek istendiğini iddia etmişti.

MHP'DEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 22 Kasım günü yaptığı paylaşımda "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" dedi.