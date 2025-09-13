Giriş / Abone Ol
MHP'den CHP'li belediyeye operasyonda adı geçen 2 isim hakkında karar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda ismi geçen MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Güncel
  • 13.09.2025 16:12
  • Giriş: 13.09.2025 16:12
  • Güncelleme: 13.09.2025 16:28
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

MHP, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltı listesinde adı geçen iki MHP'li hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne bu sabah başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer aldı.

Gelişme üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iki MHP'li hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Yalçın'ın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 47 belediye yöneticisi ve çalışanı hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.
