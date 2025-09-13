MHP'den CHP'li belediyeye operasyonda adı geçen 2 isim hakkında karar

MHP, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltı listesinde adı geçen iki MHP'li hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne bu sabah başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer aldı.

Gelişme üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iki MHP'li hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Yalçın'ın sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."