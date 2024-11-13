MHP'den Devlet Bahçeli'nin adının kaldırıldığı meydan hakkında açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesine ilişkin MHP'den açıklama geldi.

Manisa'da 'Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesi nedeniyle belediye meclisinin karışmasının ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner'in "D harfine bile dokunulması halinde olacaklardan mesul değiliz" tehdidi savurmasının ardından partinin Genel Merkezi'nden farklı bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, isim değişikliğinden memnun olduklarını söyledi.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi, Atatürk'ün hatıralarına hürmet ve özlem, fikirlerine ve kutlu mirasına tartışmasız bir sadakatle bağlıdır ve son nefese kadar bağlılığını sürdürecektir" diyerek kararı desteklediklerini belirtti:

"KARARI DESTEKLİYORUZ"

"Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararla Salihli'de bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilmesini bu anlamda yerinde buluyoruz. Atatürk'ün adının geçtiği hiçbir tartışmaya mahal vermediğimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yaşatılması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyor, belediye meclisinin aldığı kararı destekliyoruz."

CHP'li üyelerin getirdiği teklif hakkında "Atatürk'ün tüm hatıralarına sırt çeviren, fikirlerinden kopan, partisinin kuruluş ayarlarını terk eden bir zihniyetin MHP üzerinden yaptığı kurnaz siyaseti gördükleri" yorumu yapan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir zaman Atatürk ile ilgili maksatlı ve istismar kokan tartışmaların içerisinde olmayacak ve Mustafa Kemal Atatürk ismine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Çünkü Atatürk demek Türkiye demektir. Onun fikirleri ve hatıraları bize emanettir" dedi.

Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Atatürk isminin yaşatılmasını her zaman desteklemektedir. Dolayısıyla Manisa Salihli'de bulunan meydana Atatürk Kent Meydanı ismi verilmesi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.