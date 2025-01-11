MHP'den dikkat çeken paylaşım: Barışla herkes kazanır

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

Bugün 11.15'te yapılan paylaşımda Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla birlikte "Barışla herkes kazanır" denildi.

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısıyla başlayan süreçte bugün de kritik gelişmeler yaşanması bekleniyor.

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve daha sonra TBMM'deki siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün saat 13.00'da 8 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşacak.