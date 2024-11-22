MHP'den Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca tarafından gazeteciler İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, söz konusu soruşturmanın ardından bir açıklama yaparak soruşturmaları olumlu bulduğunu belirtti. Özdemir, sosyal medya platformu X hesabından şunları söyledi:

"Bazı basın yayın organlarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan bir yalan üzerinden sürdürülen dezenformasyonla alakalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tespitleri ve kamuoyunu bilgilendirmesinin akabinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında başlatılan resen soruşturma, dezenformasyonla mücadele anlamında sergilenen müspet ve saygın bir gelişme olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Sayın Genel Başkanımız, partimiz ve dava arkadaşlarımız hakkında sürdürülen ve sürdürülecek her türlü yalan ve iftiraya dayalı yayınları dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz."

"MHP OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Özdemir, MHP olarak kendilerinin de suç duyurusunda bulacaklarını sözlerine ekleyerek, "Sistemli bir şekilde yalan ve iftiralar ile dezenformasyon oluşturarak hareket eden ve bu kirli eylemlerini basın kimliği arkasında gizlenerek sürdürenler hakkında hukuk nezdinde hesaplaşacağız. Bu kapsamda Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile beraber, ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

İKİ GAZETECİ NE DEMİŞTİ?

Altaylı, dün kendi internet sitesinde "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısını yayımladı. Yazısında, geçtiğimiz günlerde YSK'ye yönelik eleştirileri nedeniyle tutuklanan eski AKUT kurucusu Nasuh Mahruki ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saymaz ise dün Halk TV’de yayımlanan "Rota" isimli programda, MHP'den istifa ettirilen 3 milletvekili hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" dedi.