MHP'den içtüzükte değişiklik için çağrı

Haber Merkezi

MHP, TBMM İçtüzüğü'nü güncellemek ve yasama denetimini güçlendirmek için tüm partilere çağrıda bulundu. MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6. yılı geride kalırken Meclis İçtüzüğü'nün bu sisteme uygun olarak güncellenemediğine dikkat çekti.

Kalaycı, tüm partiler tarafından eleştirilen mevcut İçtüzüğün, 2009 yılında yapılan uzlaşıya dayalı değişiklik teklifiyle kısa sürede yenilenebileceğini belirtti. MHP, bu değişikliğin gerekliliğini bir kez daha vurgulayarak taleplerini yineledi. Duvar'ın aktardığına göre, Kalaycı, önerilen değişikliklerle ilgili olarak, "Yasamanın yürütme üzerindeki denetimi güçlendirilmeli” ifadeleri yer aldı.