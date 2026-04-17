MHP'den istifa etmişti: İzzet Ulvi Yönter X'teki hesabını kapattı

MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabını kapattı.

Yönter, istifasının ardından sosyal medya platformu X'teki (eski adıyla Twitter) hesabından sık sık imalı paylaşımlar yaptı. Ardından sosyal medya hesabını korumaya (kilitli) aldı.

Daha sonra hesabını yeniden kamuoyuna açık hâle getiren Yönter, dün son olarak "Allah bes baki heves" paylaşımı yaptı.

Yönter, eski AKP milletvekili aday adayı Hacer Haniç’in "Hırsla kalkan zararla oturur" yazılı paylaşımını retweet etti. Haniç’in de Yönter’in paylaşımını yeniden paylaştığı görüldü.

Yönter'in paylaşımının ardından bugün sosyal medya hesabını kapattı.

YÖNTER'İN İSTİFASI VE TEŞKİLATLARI FESHETME KARARLARI

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ismi geçen MHP'li İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İzzet bey, akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir" dedi.

Yönter, istifasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Paylaşımlarında “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadelerini kullanan Yönter'in bu ifadelerle ima ettiği ismin de Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız olduğu iddia edildi.

FEZLEKE İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki telefon incelemesinin MHP içindeki krizi derinleştirdiğini, İzzet Ulvi Yönter hakkında fezleke ihtimalinin de konuşulmaya başladığını ifade etti.

İstifanın ardından MHP, İstanbul, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale ve Kars'taki il ve ilçe teşkilatlarının tamamını feshetti.

Teşkilatlara ilişkin fesih kararlarını MHP Genel Başkanı Semih Yalçın duyurdu.