MHP'den kanun teklifi: 18 yaş altına dövme yasağı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile 18 yaş altındaki çocuklara dövme, piercing ve kalıcı estetik uygulamalarının yasaklanmasını önerdi.

Teklifte, bu işlemleri yapan kişilerin eylemlerinin “kasten yaralama” kapsamında cezalandırılması talep ediliyor.

MESLEK SEÇİMİ

Kanun teklifinde henüz 18 yaşını doldurmamış çocukların, bedenlerinde kalıcı değişiklikler oluşturacak uygulamalar konusunda sağlıklı karar verebilecek yetkinlikte olmadığı ve bu işlemlerin hem fiziksel sağlıklarını hem de psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Kanun teklifinde, kalıcı izlerin gençlerin ileride askerlik, emniyet veya istihbarat gibi mesleklere girişini engelleyebileceği iddia edildi. Teklif kapsamında, çocuklara bu tür işlemleri uygulayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Zuhal Karakoç, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın bedensel ve psikolojik gelişimi bizler için her şeyden önce gelmektedir. Neslimizi ve aziz Türk milletinin istikbalini korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz."