Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MHP'den Kurtulmuş'a komisyonun Öcalan'a heyet göndermesi önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a çağrı yaparak, Milli Dayanışma Komisyonu’nun, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere önümüzdeki süreçte 3–4 kişiyi görevlendirebileceğini açıkladı.

Güncel
  • 05.09.2025 18:59
  • Giriş: 05.09.2025 18:59
  • Güncelleme: 05.09.2025 19:09
MHP'den Kurtulmuş'a komisyonun Öcalan'a heyet göndermesi önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çözüm süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yürütülen komisyonun, Öcalan’ın beyanlarını almayı planladığını belirtti.

Yıldız, “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi.

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.

7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.

Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

MHPli isimler art arda CHP lideri Özgür Özeli hedef aldı: "Geliyor gelmekte olan!"
BirGün'e Abone Ol