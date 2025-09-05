MHP'den Kurtulmuş'a komisyonun Öcalan'a heyet göndermesi önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çözüm süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yürütülen komisyonun, Öcalan’ın beyanlarını almayı planladığını belirtti.

Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum,… — Feti Yıldız (@YildizFeti) September 5, 2025

Yıldız, “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi.

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.

7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.

Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."