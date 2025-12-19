MHP'den Leyla Zana'ya destek açıklaması: Küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kürt siyasetçi Leyla Zana'ya cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunan bir grup Bursaspor taraftarına tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu'nda konu üzerine söz alan Akçay, tezahüratları kınadığını belirterek şunları kaydetti:

"Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta. "

NE OLMUŞTU?

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, tribünlerde kullanılan dile tepki göstererek, “Küfür ve hakaretle ne futbol savunulur ne de değerler. Leyla Zana’yı hedef alan bu dili reddediyoruz. Spor düşmanlık değil, saygı üretmelidir. İnsan onuru her şeyin önündedir” demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" açıklaması yapmıştı.

BURSASPOR BAŞKANI "HAKSIZLIK" DEMİŞTİ

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tezahüratla ilgili Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmiş, taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu öne sürmüştü.