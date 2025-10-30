MHP'den liseye ziyaret: Mezunlar tepki gösterdi

MHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın 14 Ekim’de sosyal medya hesabından ilçe başkanı ve yöneticilerinin Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi’ni ve müdürünü ziyaretine dair bir paylaşım yapılmasının ardından, okulun mezunları söz konusu görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan mezunlar, öğrencilerin okul yaşamında söz ve karar haklarının kısıtlandığı bir durumda yapılan bu ziyaret için “Bu durum, sadece bir ziyaretin ötesindedir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada “MHP’nin okulumuzdaki varlığı ve bu varlığın idare eliyle normalleştirilmesi, yalnızca öğrenciler için değil, tüm mezunlar için bir utançtır. Biz, bu utancı kabullenmeyeceğiz. Sosyal bilimler kültürünü yozlaştırmaya çalışanlara inat, biz bu kültürü yaşatacağız.” sözlerine yer verildi.

Mezunların açıklamasının tamamı ise şöyle:

Zorlu bir döneme daha başladık. Dönemi, bizler için lisemizin müdürünün yeni bıyık tıraşı açtı. Laik, bağımsız ve bilimsel eğitimin Türkiye’de az kalan temsilcilerinden olan okulumuz Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi’ne; kanla, acıyla, terörle ve geçtiğimiz günlerde ülkemizin en parlak üniversitelerinde okuyan öğrencilere palayla saldırmasıyla anılan bir partinin ziyarette bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğreniyoruz.

Okulun öğrencilerini ve mezunlarını okula almaya korkan müdür, bu çeteler ve temsilcilerinin yanında ise ağzı kulaklarında gülmeyi ihmal etmiyor. Aynı idare, yıllardır öğrencilerin en küçük politik ifadesine, düşüncesine, hatta dayanışmasına bile “okulda siyaset olmaz” diyerek müdahale eden; düşünmeyi ve sorgulamayı “tehdit” olarak gören bir anlayışın temsilcisidir. Bugün ise okulu siyaset üstü bir kurum olarak koruması gerekirken, bir siyasi partinin ziyaretini hoşnutlukla karşılayarak tarafsızlığını yitirmiştir.

Bu durum, sadece bir ziyaretin ötesindedir. Bu, öğrencilerin söz hakkının bastırıldığı bir ortamda iktidar yanlısı bir partinin meşrulaştırılmasıdır. Bilimin, özgür düşüncenin ve laik eğitimin sığınağı olması gereken okulumuzun kapıları, şiddetle ve korkuyla bütünleşmiş bir partiye açılırken; öğrencilerin kendi okullarına dair söz söylemesi yasaklanıyor. Daha önce liselerde yaşanan ve bizim okulumuzda da tekrarlanan MEB skandalı sonrasında sessiz kalmamayı seçen öğrencilerin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek idare tarafından sorguya çekilip tehdit edildiğini unutmadık. Kendi öğrencisinin sesini bastıran bir yönetimin, söz konusu siyasi bağlantılar olduğunda aynı hassasiyeti göstermemesi; bu okulda kimin susturulup kimin ağırlanabileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Öğrenciler olarak en değerli yıllarımızı burada geçirip en etkili derslerimizi burada aldık. Bize katılan bu değerlerin bir anı değil de bir kültür olması için verdiğimiz bu çaba, etkinlikleri ve kulüpleri etkisizleştiren, devlet memuru olduğu hâlde kendini imparator zanneden, 14-15 yaşlarındaki “çocuklarla” otorite savaşına giren idarecilerden de meşruluğunu çoktan yitirmiş siyasilerden de üstündür.

MHP’nin okulumuzdaki varlığı ve bu varlığın idare eliyle normalleştirilmesi, yalnızca öğrenciler için değil, tüm mezunlar için bir utançtır. Biz, bu utancı kabullenmeyeceğiz. Sosyal bilimler kültürünü yozlaştırmaya çalışanlara inat, biz bu kültürü yaşatacağız. Eleştirel düşünceyi, eşitliği ve özgürlüğü savunacağız. Laik, bilimsel ve demokratik eğitim için mücadele etmeye devam edecek;

Koridorlarında büyüdüğümüz okulumuzun iktidarın ve çetelerin arkabahçesi olmasına izin vermeyeceğiz!