MHP'den Mansur Yavaş'a operasyon mesajı: CHP'den sert yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik tutumunu hedef aldı. Yıldırım, gündemdeki dosyalar üzerinden “birinci şüpheli” olarak Mansur Yavaş’ı işaret etti.

Türk Eğitim-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP yönetimini hedef aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin konuşan Yıldırım, kürsüde dosyalar gösterdi.

"BAŞ ŞÜPHELİ MANSUR YAVAŞ" İDDİASI

Yıldırım, söz konusu dosyalarda birinci şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti, Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü öne sürdü.

Yıldırım, şu iddialarda bulundu: "Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek. Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin."

CHP'DEN YANIT

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıyı kontrol eden sizsiniz. Kumpas dosyalarını açan sizsiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gönderen sizsiniz. Şimdi de ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ı mı hedef gösteriyorsunuz?" tepkisini gösterdi.

Emir, şunları söyledi: "Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır! Kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor, her açıdan."