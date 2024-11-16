MHP'den milletvekilliği dokunulmazlığı için yeni hazırlık

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Sakarya'da düzenlenen Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları'nda konuştu.

"TEKLİF EDECEĞİZ"

Milletvekilliği dokunulmazlığına değinen Feti Yıldız, "Her seçimden sonra bir tartışma başlıyor. Örgütler, yasa dışı silahlı terör örgütü özellikle milletvekilliği seçimlerinde kendince kendine hizmet etmiş eski militanlarını ceza almış olsa bile aday gösteriyor bazı yerlerde ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı için YSK adaylık karşısında aday olamaz diye herhangi bir direnç gösteremiyor. Bundan faydalanan örgütler, gerek belediyelerde gerek milletvekili seçimlerinde daha sonradan aldıkları cezalar kesin hüküm haline geldiklerinde elbette milletvekili sıfatını ve belediye başkanlığını kaybediyor ve bu seferde kıyameti koparıyorlar. 'Efendim gözünüz neredeydi?, Bunu aday yapmasaydınız?' gibi tartışmalar çıkıyor. Bu tartışmaları bitirmek için öncelikle yapacağımız şey; biz bunu MHP olarak teklif edeceğiz ve bu hususlarda yeni kriterler getireceğiz" dedi.

"MAKUL ESAS KÜRSÜ DOKUNULMAZLIĞIDIR"

Bir eylemden ceza almış ancak milletvekilliğine devam ederek dokunulmazlık kazananlar yönünde birçok soruyla karşılaştığını aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Biz dokunulmazlığı da milletimizin beklediği sınırlara çekmek zorundayız. Bize kalırsa milletvekilliği dokunulmazlığında makul esas, kürsü dokunulmazlığıdır."